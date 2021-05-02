صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأنه تمكنت الجهات الأمنية، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ضبط 76 شخصا في عدد من محافظات المنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس « كورونا »، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة «كوفيد-19». وأضاف أنه اتخذت في حقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة. ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على عامين أو بهما معا. وفي حال تكرار المخالفة، فتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 76 خالفوا تعليمات العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.