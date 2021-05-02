وزير السياحة: جودة الحياة يتبعه 13 جهة ونعمل على 130 مشروعا

وكشف أن هناك 130 مشروعا تقوم الوزارة عليها تم تنفيذ الكثير منها، والبقية سيتم الانتهاء منها خلال الخمس سنوات المقبلة. وأفاد ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزانيته على 60 مليار ريال ويرتبط به 13 جهة مختلفة، وفي قطاع الرياضة أصبح لدينا فعاليات رياضية كثيرة، مثل السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورميلا إي وغيرها، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.
وقال إن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية واستضافت المملكة بإصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر. وقال خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية مساء السبت مع الإعلاميين بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030 التي شكلت حقبة جديدة في البناء الاقتصادي.
وشارك في الجلسة كلا من وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والمستشار بالديوان الملكي محمد التويجري.
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