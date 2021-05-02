الربيعة يكشف إنجازات وزارة الصحة في 5 أعوام

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن وزارته حققت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من الإنجازات، وذكر منها الناس كانت تعاني في 2015 من الحصول على موعد، أما الآن فمن خلال تطبيق "موعد" أو "صحتي" يستطيع الحصول على الموعد بشكل سريع جدا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء، رؤساء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وشارك في الجلسة الحوارية وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد الجدعان، والمستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان.

وفي بداية انعقاد الجلسة جرى عرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م وأهدافها خلال 5 أعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية, وجودة الحياة, وتطوير قطاع السياحة، وغيرها.

وأضاف الربيعة أنه منذ إطلاق هذه الخدمة منذ عامين ونصف العام، تم إنجاز أكثر من 67 مليون موعد، وتصل المواعيد يوميا إلى قرابة 150 ألف موعد، ويستفيدون من الخدمات الصحية التي تقدم لهم في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد وزير الصحة أن هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين والمقيمين عن بعد، منها مركز الاتصال 937 ويصل عدد الاتصالات اليومية على هذا المركز إلى أكثر من 140 ألف شخص، ويقدم خدمات كثيرة منها خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، فكثير من الناس حاليا لا يحتاجون الذهاب إلى مستشفى أو مركز صحي بل يمكنهم الاتصال على 937 للحصول على الخدمة الطبية مباشرة، ويمكنهم أيضا الحصول على وصفة طبية إلكترونية.

وأضاف: لدينا أيضا تطبيق "صحة" الذي يتيح التواصل مع الطبيب عن بعد والجميل في هذه الخدمة أن المواطن يستطيع الحصول على هذه الخدمة ولو كان في أي مكان من العالم.

وفيما يتعلق بالجائحة، رأينا الكثير من الإنجازات فلدينا مراكز للفحص منتشرة في جميع المناطق، ومن خلال تطبيق "صحتي" يعلن يوميا عن أكثر من 30 ألف موعد بالإضافة إلى إرسال أكثر من 60 ألف نتيجة للفحص عن طريق التطبيق.