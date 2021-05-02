صرف مكافآت شهرين لطلاب وطالبات محايل

اعتمد مدير تعليم محايل عسير صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (36) مليون ريال لشهري (مارس /أبريل) للعام المالي 2021، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الإثنين الموافق 21-9-1442هـ. يذكر أن هذه المكافآت تصرف لكافة الطلاب والطالبات بادارة تعليم محايل والمكاتب التابعة للإدارة داخل المحافظة والقرى التابعة . ويمنح طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مبلغ 150 ريال شهريا، في حين يمنح طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مبلغ 300 ريال شهريا.



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