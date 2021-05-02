السعودية اليوم / الأردن تسجل 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا



عمّان 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أعلنت الأردن أمس عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية الجديدة من فيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن المصابين لم يسافروا للخارج، موضحا أن صحتهم جيدة جداً، وعُزلوا في منازلهم، ولم تستدع حالتهم نقلهم للمستشفيات.

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00:24ت م

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عمّان 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأعلنت الأردن أمس عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن المصابين لم يسافروا للخارج، موضحا أن صحتهم جيدة جداً، وعُزلوا في منازلهم، ولم تستدع حالتهم نقلهم للمستشفيات.// انتهى //00:24ت م0005

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