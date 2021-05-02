

مكة المكرمة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

قامت الوكالة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتركيب ألواح (Qr) باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية داخل المسجد الحرام، وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية, وتسخيرها في خدمه قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة .

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفرن الهذلي أن خطة الإدارة تشمل تركيب عدد 75 لوحاً أكريليكاً Qr باركود، تُوزع في جميع أنحاء المسجد الحرام، مع مرعاة أن تكون في أماكن مرئية للجميع , وأن تتوافق مع رحلة ضيف الرحمن داخل المسجد الحرام، وأن تشتمل على جميع المحطات الرئيسة بها .

وبين مدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي أن النظام الجديد لقياس الرضا يمكن لقاصدي المسجد الحرام الاختيار من بين 6 لغات عالمية، وأيضا تحديد موقع الاستبيان، وذلك من أجل التسهيل على قاصدي المسجد الحرام في قياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.

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23:37ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة تجربة ضيف الرحمن تبدأ بتركيب ألواح الأكريليك باركود بأنحاء المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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