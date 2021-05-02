

مكة المكرمة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

رفعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي استعداداتها للحالات المطرية بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية، تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي, أنه وفِّرت ستر واقية من المطر، وفرش من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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22:59ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بشؤون الحرمين ترفع استعداداتها للحالات المطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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