

مكة المكرمة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

وأكد معاليه أن الخطة تكللت بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- مشيداً بالتعاون بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة.

وأوضح أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاح كبيرا في العشرين الأولى من شهر رمضان عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات الصحية والتنظيمية؛ لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد كوفيد 19.

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22:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها في استقبال المصلين والمعتمرين في العشرين الأُولى من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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