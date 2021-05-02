السعودية اليوم / الجزائر تسجل 203 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 203 إصابات مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 121.580، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 84.745 والعدد الإجمالي للوفيات 3234.

// انتهى //

22:35ت م

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الجزائر 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 203 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و147 حالة شفاء و9 وفيات.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 121.580، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 84.745 والعدد الإجمالي للوفيات 3234.// انتهى //22:35ت م0103

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