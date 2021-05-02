السعودية اليوم / الرئيس المصري يؤكد أن المشروعات العملاقة التي حققتها بلاده شاهدة على صلابة إرادة المصريين



القاهرة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحقّقت في بلاده على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة وصلابة إرادة المصريين لتغيير واقعهم وبناء مستقبل أفضل.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اليوم: إن التغيرات المتسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفع البلاد إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر؛ لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى وإطلاق إرادة الإصلاح والتحديث لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

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22:34ت م

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