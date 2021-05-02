شكرا لقرائتكم خبر عن هل إلغاء الجرعة الثانية للقاح بسبب أضرار جانبية؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، عدم صحة تأجيل الجرعة الثانية للقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية.

وأوضحت الوزارة فى ردها على أحد الأسئلة الشائعة، هل إلغاء الجرعة الثانية للقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية؟: «غير صحيح، جاء تأجيل الجرعة الثانية بسبب نقص الإمداد العالمي وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين، وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية»..