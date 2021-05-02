شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تضبط 1625 مخالفة لأنظمة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (14,853) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1,625) مخالفة لأنظمة العمل و (264) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (1,189) إنذارًا, وكانت الوزارة قد تلقت (808) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.