شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان «رؤية 2030» يناقشون رحلة الرؤية في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد رؤساء لجان برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الرياض اليوم، جلسةً حواريةً بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، لمناقشة رحلة الرؤية خلال الخمسة أعوام الماضية وما هو قادم من إنجازات وتحديات وملامح المرحلة المقبلة.

وشارك في الجلسة الحوارية وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان.

وفي بداية انعقاد الجلسة جرى عرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م وأهدافها خلال 5 أعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية, وجودة الحياة, وتطوير قطاع السياحة, وغيرها.