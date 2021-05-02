شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02
شارك الخبر
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط
انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.
انتهاكات جسيمة:
وقال التحالف: إن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، متابعًا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.
شارك الخبر
شارك الخبر