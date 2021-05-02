اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

وقال التحالف: إن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، متابعًا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

محمد يوسف

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