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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

انتهاكات جسيمة: 

وقال التحالف: إن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، متابعًا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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