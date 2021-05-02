وزير الصحة: الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة متابعات الخليج 365 في المملكة.

وأضاف خلال جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، أن ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية ساهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية.

تغطية تأمينية:

واستكمل وزير الصحة: المواطنون سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة، وكل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته.

وتابع الربيعة أن أكثر من 76 مليون موعد عُملت عبر تطبيق صحتي منذ إطلاق الخدمة وحتى اليوم، بمعدل يومي قرابة 150 ألف موعد.

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