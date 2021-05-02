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وزير الصحة: الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

وزير الصحة: الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة متابعات الخليج 365 في السعودية

كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الحكومة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة متابعات الخليج 365 في المملكة.

وأضاف خلال جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، أن ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية ساهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة بفاعلية عالية.

تغطية تأمينية: 

واستكمل وزير الصحة: المواطنون سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة، وكل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته.

وتابع الربيعة أن أكثر من 76 مليون موعد عُملت عبر تطبيق صحتي منذ إطلاق الخدمة وحتى اليوم، بمعدل يومي قرابة 150 ألف موعد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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