80 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبارات النهائية في جامعة نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أكدت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران، أن عدد الاختبارات النهائية الحضورية والإلكترونية المنعقدة خلال الفصل الدراسي الثاني بالجامعة في الفترة من 1 إلى 17 رمضان الجاري بلغ 3705 اختبارات، وعدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات 80408 طالب وطالبة “مكرر”، فيما بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول نحو 205 آلاف مستخدم.

إحصائيات:

وبينت العمادة أن إحصائيات الدعم الفني خلال فترة الاختبارات سجلت 1336 استفسارًا عبر الواتساب، و143 عبر الهاتف، و33 من خلال “تويتر”، و134 استفسارًا من خلال التواصل المباشر.

أجواء مناسبة:

وأوضح عميد العمادة، الدكتور خالد آل عامر، أن العمادة وبتوجيهات من رئيس جامعة جازان، الدكتور فلاح السبيعي، تمكنت من تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بيسر وسهولة، وسخرت كافة إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية لحل أي مشاكل وصعوبات تعترضهم.



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