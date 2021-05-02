وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بـ جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها الوزارة.

الفائزات:

وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيًا عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك، حيث فازت بالمركز الأول في فرع القراءات أفراح بنت عبدالله بن عبدالكريم البلوشي وحصلت على مبلغ 200,000 ريال، وفازت بالمركز الثاني فاطمة بنت أبكر بن داوود أبكر وحصلت على مبلغ 185,000 ريال، فيما فازت بالمركز الأول في الفرع الأول غيداء بنت خالد بن حسن وصفي وحصلت على مبلغ 150,000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد بنت حسين بن علي آل فرحان وحصلت على مبلغ 100,000 ريال وفازت بالمركز الثاني جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي وحصلت على مبلغ 85,000 ريال, وفازت بالمركز الثالث أنهار بنت عبدالمحسن بن صالح المحسن وحصلت على مبلغ 70,000 ريال.

وجاء الفائزات في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول خلود بنت علي بن عبدالله الصيعري وحصلت على مبلغ 60,000 ريال, وفازت بالمركز الثاني سندس بنت خالد بن أحمد بديوي وحصلت على مبلغ 55,000 ريال, وفازت بالمركز الثالث موضي بنت فهد بن سليم العامر وحصلت على مبلغ 50,000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الرابع، فقد فازت بالمركز الأول أنوار بنت حميد بن خلف الشمري وحصلت على مبلغ 40.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني مريم بنت محمد بن فؤاد الخطيب وحصلت على مبلغ 35.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث هبة بنت أحمد بن محمود الأسمر وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول حصة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الغفيص وحصلت على مبلغ 28.000 ريال، والمركز الثاني ريم بنت عبدالله بن سعيد آل ناصر وحصلت على مبلغ 26.000 ريال، والمركز الثالث أمل بنت علاء الدين بن خالد بالي وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس الخاص ببنات الشهداء، فقد فازت بالمركز الأول نورة بنت عبدالعزيز بن عوض الأحمري وحصلت على مبلغ 20.000 ريال، وفازت بالمركز الثاني شوق بنت تركي بن سهيل النعيمي وحصلت على مبلغ 18.000 ريال، وفازت بالمركز الثالث أميرة بنت عبدالله بن صنات المرشدي وحصلت على مبلغ 16.000 ريال.



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