الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

مستجدات كورونا ومنصات الزكاة والتبرع في مؤتمر الصحة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.

متحدثو المؤتمر:

ويتحدث خلال المؤتمر كل من محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة وعبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة، وأحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع.

مستجدات كورونا:

ويكشف العبدالعالي عن مستجدات الأوضاع العالمية وجديد حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان كما يعلن عن المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا، ويرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

مستلزمات العيد:

أما الحسين فيتحدث عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية وإيقاف دعوات التجمع والازدحام وكذلك التسوق خارج أوقات الذروة لمستلزمات العيد.

زكاة الفطر:

وبالنسبة إلى الماجد، فيكشف عن تفاصيل المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وكذلك إجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.



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