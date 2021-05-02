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شكرا لقرائتكم مستجدات كورونا ومنصات الزكاة والتبرع في مؤتمر الصحة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مستجدات كورونا ومنصات الزكاة والتبرع في مؤتمر الصحة اليوم
إضافة إلى التسوق خارج أوقات الذروة لمستلزمات العيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت وزارة الصحة الضوء على المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.
متحدثو المؤتمر:
ويتحدث خلال المؤتمر كل من محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة وعبدالرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة، وأحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع.
مستجدات كورونا:
ويكشف العبدالعالي عن مستجدات الأوضاع العالمية وجديد حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان كما يعلن عن المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا، ويرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
مستلزمات العيد:
أما الحسين فيتحدث عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية وإيقاف دعوات التجمع والازدحام وكذلك التسوق خارج أوقات الذروة لمستلزمات العيد.
زكاة الفطر:
وبالنسبة إلى الماجد، فيكشف عن تفاصيل المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” والمنصة الرسمية لزكاة الفطر، وكذلك إجازة هيئة كبار العلماء بدفع زكاة الفطر قبل موعدها.
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