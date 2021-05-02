خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت على أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت خدمة فرجت خطوات التحقق من الفواتير في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد.

خطوات التحقق:

وأوضحت الخدمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم أولًا إلى حساب المستفيد في منصة أبشر ثم الضغط على خدمات من قائمة خدماتي، ثم اختيار المديرية العامة للسجون، وبعدها اختيار “التحقق من رقم فاتورة سداد”.

ورابعًا، يتم إدخال رقم الفاتورة ثم الضغط على بحث، وستظهر نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

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