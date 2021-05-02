وزير المالية: تخفيض ضريبة القيمة المضافة مرهون بعدة عوامل اقتصادية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 30% وهي نسبة معقولة.

زيادة الضريبة:

وتابع الجدعان، خلال جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% كان الخيار الأفضل من بين مجموعة خيارات سيئة، مشيرًا إلى أن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة ومساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020.

إعادة النظر في الضريبة:

وأضاف وزير المالية أن الضرائب في العالم تعتبر جزءًا أساسيًّا من مصادر الدخل، وتخفيض الضريبة مرهون بعدة عوامل اقتصادية، كاشفًا أنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات منها توسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها.



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