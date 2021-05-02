وزير السياحة: 500 ألف غرفة فندقية ستكون في السوق السعودي خلال 5 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن هناك 500 ألف غرفة فندقية ستكون في السوق السعودي خلال 5 سنوات.

مشاريع ضخمة:

وأضاف الخطيب خلال جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، أن 30% انخفاض السفر للخارج بسبب الفعاليات الترفيهية التي تم تنفيذها، كاشفًا أن هناك مشاريع ترفيهية ضخمة خلال الفترة القادمة.

وظائف:

وتابع أن القطاع الخاص يعمل مع الترفيه والسياحة في كثير من البرامج، مشيرًا إلى أن جودة الخدمات ليست بالجودة التي نطمح لها والطلب أكثر من العرض، وأنه تم خلق أكثر من 20 ألف وظيفة موسمية برواتب جيدة جدًّا.



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