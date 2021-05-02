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الغرامة أو السجن عقوبة 76 شخصًا خالفوا العزل الصحي في الشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

الغرامة أو السجن عقوبة 76 شخصًا خالفوا العزل الصحي في الشرقية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (76) شخصاً بعدد من محافظات المنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس ، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبات: 

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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