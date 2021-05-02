الزهراني: ريع مشاركات يوم التصلب سيكون لصالح المستفيدين من جمعية أرفى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الدمام

تنظم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية حملة “كن قويًّا لأجلك” بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد طيلة شهر مايو، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية التي سوف تقدم ريع يوم التصلب العالمي كمساهمة منها لدعم المستفيدين في الجمعية.

تفاصيل الحملة:

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن هذه الحملة تأتي ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب الذي ينطلق مع مطلع شهر مايو 2021م، مشيرة إلى أن ريع هذه الأماكن المشاركة في حملة “كن قويًّا لأجلك” بمناسبة اليوم العالمي للتصلب، سوف تكون لصالح الجمعية ودعم المستفيدين منها.

هدف الحملة:

وأضافت أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بمرض التصلب وتقديم البرامج المصاحبة التي تركز على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة، مشيرةً إلى أن الحملة تنطلق بفكرة جديدة تتضمن “طلعتنا غير وكلها خير وسعادة” والتي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وتابعت أن هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.



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