الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

التويجري: 81 % من الخدمات الحكومية في السعودية تقدم رقميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري، أن 10 وزارات تتناغم يوميًّا في برنامج التحول الوطني لأهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة متابعات الخليج 365، مضيفًا: “واجهنا تحديات ونجاحات كبيرة”.

وأضاف أن 81% من الخدمات الحكومية في السعودية تقدم رقميًّا، والحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة، كما أن سرعة الإنترنت تضاعفت 12 مرة.

خدمات عدلية:

وتابع التويجري أن 82% من الخدمات العدلية مؤتمتة ووفرنا 25 مليون مشوار سنويًّا، كما انخفض عدد الوفيات المرورية بنسبة 51% في المملكة.

تأسيس الشركات:

ولفت إلى أنه تم تطوير خدمات تأسيس الشركات والخدمات العدلية في السعودية، واليوم يتم إجراء 82% من خدمات العدل إلكترونيًّا.

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