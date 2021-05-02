الجدعان: وفرنا 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي وتداولات سوق الدين زادت 600%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية، محمد الجدعان، أن مساهمة القطاع الخاص في المملكة ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020.

برنامج التخصيص:

وتابع الجدعان خلال جلسة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء برامج تحقيق الرؤية، أن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة، وبالمقابل تمكين الحكومة من الصرف من هذه الإيرادات على مشاريع جديدة يستفيد منها القطاع الخاص.

القطاع المصرفي:

وأضاف أن التداولات في سوق الدين بالسعودية زادت بنحو 600% خلال الفترة الماضية، كما أن القطاع المصرفي شهد قفزات مهمة، وتم توفير 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي.

وكشف أن برنامج تطوير القطاع المالي يشمل 3 محاور أساسية هي المالية العامة وتطوير السوق المالية والقطاع المصرفي.

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