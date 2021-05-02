شكرا لقرائتكم خبر رئاسة شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها استعدادا للعشر الأواخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، وعملت الوكالة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتشرف الرئاسة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

وتقوم الرئاسة عبر الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته.

ورفعت إدارة خدمات التنقل كامل جاهزيتها لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من 5000 عربة عادية و3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64) مدخل جسر أحياد ، مدخل سلم الأرقم ، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية )، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع تؤكد على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وجندت الرئاسة أكثر من 100 مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات.

أعمال التطهير والتعطير في المسجد الحرام:







يتم غسل المسجد الحرام 10 غسلات



يقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة



في كل عملية تطهير يستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات 1600 لتر من المعطرات



تتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة



تجري عمليات التعقيم على مدار الساعة



باستخدام نحو 15,000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات



تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة



توزيع 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار



خدمات السقيا: