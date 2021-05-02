رئاسة شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها استعدادا للعشر الأواخر

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وتشرف الرئاسة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.
وتقوم الرئاسة عبر الإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته.
ورفعت إدارة خدمات التنقل كامل جاهزيتها لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من 5000 عربة عادية و3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64) مدخل جسر أحياد ، مدخل سلم الأرقم ، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية )، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع تؤكد على تطبيق التباعد الاجتماعي.
وجندت الرئاسة أكثر من 100 مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات.
أعمال التطهير والتعطير في المسجد الحرام:
- يتم غسل المسجد الحرام 10 غسلات
- يقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة
- في كل عملية تطهير يستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات 1600 لتر من المعطرات
- تتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة
- تجري عمليات التعقيم على مدار الساعة
- باستخدام نحو 15,000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات
- تجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة
- توزيع 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار
خدمات السقيا:
- توزيع 200 ألف عبوة موزعة على صحن المطاف
- نحو 200 شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة
- دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية
- استخدام 370 حقيبة أسطوانية وأكثر من 1000 عامل
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