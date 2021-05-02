شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1048 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 964 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجددت الوزارة تأكيدها أن أخذ اللقاح يسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح، من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
- إجمالي الحالات: 418,411
- حالات التعافي: 401,544
- الوفيات: 6968
- الفحوص المخبرية: 6968
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