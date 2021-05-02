شكرا لقرائتكم خبر التهاون في منح الأطفال اللقاحات يعرض ذويهم للمساءلة القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن عدم أخذ الطفل للقاحات الموصى بها في جدول اللقاحات المعتمد، دون وجود حالة صحية لديه تمنعه من أخذها، يعرض ذويه للمساءلة القانونية، لأن الطفل قد يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي يفترض أن يحميه اللقاح منها، وفقا لدليل أصدرته الهيئة قبل أيام بعنوان (دليل الوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها) النسخة الأولى لعام 2021م.

ونبه الدليل إلى أن الأطفال الذين لا يمكنهم أخذ اللقاحات لأسباب طبية خاصة يعدون حالات نادرة، وأن مسؤولية الوالدين تحتم عليهم المحافظة على سلامة أبنائهم وحمايتهم من كافة الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق أخذ اللقاحات المناسبة لهم بناء على جدول اللقاحات المعتمد من قبل وزارة الصحة. إذ تمنع اللقاحات ما يصل إلى 3 ملايين حالة وفاة سنويا في كل أنحاء العالم.

واستعرض الدليل أبرز الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها بأخذ اللقاحات، مشددا على أهمية استكمال الأطفال لجميع اللقاحات الموصى بها والمسجلة في جدول اللقاحات؛ لأن مناعة الأطفال بعد الجرعة الأولى عادة لا تحفز الجهاز المناعي بالشكل المطلوب ولا تكون أجساما مضادة كافية لحماية الجسم من الميكروبات؛ لذا فأخذ جميع جرعات اللقاح ضروري، حيث توجد جرعات منشطة تزيد مناعة الطفل من الأمراض المختلفة.

أمراض معدية يمكن الوقاية منها باللقاحات

الدفتيريا







المسبب: بكتيريا الخناق الوتدية



ينتشر المرض عن طريق:







الأمراض والمضاعفات في حال الإصابة



التهاب عضلة القلب، تلفها، اضطراب دقاته



مشاكل في الكلى



التهاب الأعصاب



الإصابة بشلل: البلعوم، العينين، عضلات الجهاز التنفسي، الكتف



المستديمة النزلية النوع ب (Hib)





هي نوع من أنواع البكتيريا التي تعرف أيضا بالأنفلونزا البكتيرية (ب)



تصيب الأطفال الأقل من 5 سنوات والبالغين ضعفاء المناعة



تنتقل عبر الهواء عن طريق السعال أو العطاس أو الاحتكاك بمصاب



السعال، العطاس، الاحتكاك بمصاب

تتسبب في الإصابة بـ:





الحمى الشوكية



الاتهاب الرئوي



التسمم الدموي



التهاب أغشية القلب وصماماته



الالتهاب الكبدي أ



- مرض معد للغاية يحدث بتعرض الإنسان لفيروس التهاب الكبد الوبائي أ

-ينتقل بـ:

الاتصال المباشر بشخص مصاب

استهلاك أغذية أو مياه ملوثة بفضلات مصاب







في حال إصابة بالغين تظهر الأعراض على 80% منهم



في حال إصابة طفل بالفيروس فغالبا لا تظهر عليه أعراض واضحة



يتسبب في:

اليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن

التقيؤ

التعب الشديد

الالتهاب الكبدي ب







مرض فيروسي معد



قد يكون حاد أو مزمن



تتراوح شدة خطورته من خفيف يستمر لأسابيع إلى مرض خطير يستمر مدى الحياة



ينتقل عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي بمصاب



يتسبب في الإصابة بتليف وسرطان الكبد

الإنفلونزا





عدوى فيروسية حادة



تنتشر بالسعال أو العطاس بسهولة خلال فصل الشتاء



تصيب العدوى الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية َتصيب الرئتين أحيانا



يتعافى المصابون غالبا دون علاج خلال أسبوع أو أسبوعين



صغار السن والمسنون ومن يعانون حالات مرضية قد يتعرضون لمضاعفات وخيمة نتاجه العدوى والالتهاب الرئوي والوفاة



السعال الديكي





مرض بكتيري تنفسي



يتسبب للأطفال المصابين بنوبات سعال تدوم ما بين 4 إلى 8 أسابيع



ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير



شديد الخطورة على الرضع



تبدأ الأعراض بحمى خفيفة وسيلان الأنف وسعال مفاجئ يتبعه سعال بصوت متواصل



المكورات الرئوية





هي بكتيريا تسبب عددا من الأمراض الشائعة



يزداد انتشارها لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وبين كبار السن في الجهاز التنفسي العلوي



تنتقل هذه البكتيريا بالهواء عن طريق رذاذ العطاس والسعال وتقبيل الأطفال



تسبب



الحمى الشوكية

تجرثم الدم

التهاب الرئتين

التهاب الأذن الوسطى

الحصبة







مرض فيروسي شديد العدوى



لايزال أحد أشد الأمراض الفيروسية ضراوة في العالم لتسببه بوفيات بين الأطفال الصغار



ينتقل عن طريق الهواء أو بالاتصال المباشر بمصاب



تظهر الأعراض الأولية خلال 10 - 12 يوما من نقل العدوى



الأعراض

حمى شديدة - سيلان الأنف - عيون محتقنة بالدم - ظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم - طفح جلدي

الدرن (السل)







تتسبب به بكتيريا المايكوبكتيريوم



تهاجم البكتيريا الرئتين عند الأطفال والبالغين وقد تصيب الكلى، الدماغ، الحبل الشوكي



ينتقل المرض بالرذاذ المتطاير بالسعال أوالعطاس أو البصق أوالاحتكاك المباشر



الأعراض:







ألم في الصدر - تعب وحمى - تعرق ليلي - نقص وزن وفقدان شهية



النكاف





مرض فيروسي



ينتقل برذاذ العطاس أو السعال



يصيب الغدد اللعابية



تظهر الأعراض بعد أسبوعين أو ثلاثة من العدوى



يتسبب في



سعال مصحوب بخروج دم ويستمر لثلاثة أسابيع أو أكثرحمى وصداع وآلام في العضلات - ضعف وتعب - فقدان شهية وصعوبة في المضغ والبلع - انتفاخ الغدد اللعابية

شلل الأطفال





مرض فيروسي شديد العدوى



يهاجم الفيروس الجهاز العصبي مسببا شللا تاما خلال ساعات لا يمكن علاجه



ينتقل الفيروس بالاتصال بين الأشخاص



يدخل الفيروس للجسم عن طريق الفم ويتكاثر في الأمعاء ثم يخرج عن طريق البراز وينتشر في المجتمع المحلي لا سيما في حالات سوء النظافة والصرف الصحي



90 % من الأطفال المصابين تظهر عليهم أعراض خفيفة جدا قد لا يشعرون بها، كالتعب والحمى والقيء وتصلب الرقبة وألم في الأطراف



الحصبة الألمانية





عدوى فيروسية تصيب الكبار والصغار



تتسبب في



طفح جلدي

حمى أقل من 39 درجة مئوية

غثيان والتهاب بسيط في البلعوم.







تكون خطيرة جدا إذا أصيبت بها الحامل إذ قد يموت الجنين أو يصاب بتشوهات



ينتقل الفيروس بالعطاس والسعال



الكزاز

مرض معد خطير

تتسبب به جراثيم بكتيرية موجودة في التربة أو في أمعاء الحيوانات







يصيب كل الأعمار ولكنه خطر بشكل خاص عند حدوثه بين الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم



فيروس الروتا





من بين أكثر الفيروسات شيوعا بين الأطفال



يتسبب بإسهال حاد لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات



يتميز لقاحه بفعالية كبيرة في الوقاية من أمراض المعدة والأمعاء الشديدة



الجدري المائي