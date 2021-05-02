62 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالاحترازات في أسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1328 جولة رقابية، و11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 62 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس ( كورونا ) وتطبيق (توكلنا). وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 57 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.



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