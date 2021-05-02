شكرا لقرائتكم خبر عام بلا كهرباء في كليات جامعة جدة بمحافظة الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكا عدد من منسوبي كليات جامعة جدة فرع محافظة الكامل من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في بعض المباني خلال العام الماضي، مما تسبب في تعطل العمل ببعض مباني الكليات بشكل كامل وتوقف العمل فيها، واقتصار التشغيل حاليا على جزء معين منها لاستيعاب فترة الامتحانات الحضورية.

فيما أرجعت شركة الكهرباء في رد رسمي لـ»مكة» الانقطاع المتكرر إلى أعطال متكررة في الشبكة الداخلية للجامعة، أكدت الجامعة أن المشكلة لم تكن بهذا الوضع قبل الحريق الذي تعرضت له غرفة توزيع الأحمال التابعة لشركة الكهرباء قبل عامين. وكان استخدام المباني خلال السنة الماضية محدودا جدا بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي حد من إمكانية اكتشاف الخلل لقلة فترة التشغيل.

إلى ذلك أعلنت جامعة جدة التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لكشف الأعطال في الشبكات الكهربائية للكليات في الكامل، وأكد مساعد وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الأحمدي للصحيفة أن الجامعة بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة لفحص البنية التحتية والتمديدات تحت الأرضية للكشف عن مكمن الخلل، مفيدا بأن التعاقد تم بعد استشارة شركة الكهرباء ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المختصة عملها عقب انتهاء الامتحانات بعد عيد الفطر المبارك.

وحول المشكلة القائمة أوضح أنها تعود إلى ما قبل عام ونصف العام بعد حريق في غرفة توزيع الكهرباء تحديدا في أكتوبر 2019، ومنذ ذلك التاريخ وبعض مباني الكليات تعاني انقطاعات متواصلة، مشيرا إلى التواصل مع شركة الكهرباء مرات عديدة ويتم التفاعل منهم بإصلاح الأعطال وإعادة التيار، ولكن يعود الانقطاع مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في تعطل العمل في بعض المباني طوال هذه الفترة واستدعى التعاقد مع الشركة المتخصصة لكشف الأعطال وإصلاحها.

من جانبها علقت شركة الكهرباء عبر رد رسمي على استفسار الصحيفة بأنه إشارة إلى استفساراتكم حول شكوى عدد من منسوبي كليات جامعة جدة فرع الكامل، من انقطاع الخدمة الكهربائية وسبب الانقطاع المتكرر، نفيدكم بأنه تبين أن هذا الانقطاع بسبب أعطال داخلية متكررة في الشبكة الداخلية للجامعة، وسبق للشركة السعودية للكهرباء مخاطبة المسؤولين في الجامعة مرارا منذ حوالي العامين بشأنها، و كان آخرها في 21 ديسمبر من العام 2021 عبر خطاب من رئيس القطاع الغربي إلى مدير الجامعة، بالمتطلبات اللازمة لحل هذه المشاكل.

وأشارت الشركة في ردها إلى أنها ساعدت الجامعة في العمل على عزل بعض المباني الداخلية بحضور المختصين لديها، وفي اكتشاف الأعطال الداخلية والملاحظات على التوصيلات الكهربائية، وقد تم تشغيل المباني بعمل توصيلات بديلة وربط داخلي، كما جرى تشغيل جميع المباني من مصدر تيار، فيما تم عزل المصدر الآخر لعدم إمكانية التشغيل بسبب اكتشاف عطل داخلي، والطلب من المختصين بالجامعة العمل على معالجته. وأضافت بأنه لم يردها أي بلاغ بحدوث أي انقطاع منذ فبراير الماضي.