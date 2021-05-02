شكرا لقرائتكم خبر الشيناوي: أخلاقيات الطب تدعم التميز في جودة أداء المنشآت الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأت رحلة الشيناوي بدراسة الطب وعلومه عام 2001م، ثم تخصصت بأخلاقيات وقانون الطب الذي وجدت به إجابات عن أسئلتها الكثيرة في هذا المجال، لتحصل على شهادة الماجستير عام 2011 في (العوائق القانونية والأخلاقية في التبرع بالأعضاء بعد توقف القلب)، من الجامعة الملكية الأيرلندية، بعد ذلك عملت لمدة سنة دون مقابل في مجالها بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أثبتت خلالها أهمية وفعالية هذا التخصص، ثم حظيت بفرصة ابتعاث إلى أمريكا أمضت فيها سبع سنوات، ترشحت أثناءها لزمالة الأخلاقيات الحيوية بالمعهد الوطني الصحي الأمريكي (NIH) الذي يعد من أهم أذرع الجهاز الصحي في الولايات المتحدة، لترشح للانضمام إلى برنامج زمالة وتدريب لمرحلة ما بعد الدكتوراه لمدة 3 سنوات بالمعهد الوطني لبحوث الجينيوم البشري بجامعة ولاية بنسيلفينيا.
وذكرت الشيناوي لـ(واس) أنها كرست رسالة الدكتوراه لدراسة قوانين الخصوصية المرتبطة بعلم الجينوم وحماية معلوماته، حيث قامت بنقد القانون الفيدرالي الأمريكي المتعلق بخصوصية المعلومات الصحية الجينية، حيث تكمن أهمية قوانين الخصوصية في المعلومات الجينية في حماية الأمن الوطني المعلوماتي.
عن تخصص الأخلاقيات والقوانين الطبية:
- يستند على تشريع القوانين الأخلاقية المتعلقة بالجوائح والأوبئة.
- يلعب دورا أساسيا فعالا في حوكمة المنظومات الصحية والتأمين الطبي.
- يهتم بحماية خصوصية المعلومات الطبية للمريض.
- يوفر المساندة في اتخاذ القرارات الطبية الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيناوي: أخلاقيات الطب تدعم التميز في جودة أداء المنشآت الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.