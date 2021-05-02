عمر فقيه إلى رحمة الله

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وشغل الفقيد عدة مناصب، إذ كان رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، ووزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء بمرتبة وزير، وعضوا في مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر.
والفقيد شقيق محمد (رحمه الله)، عبدالرحمن، مصطفى (رحمه الله)، الدكتور سليمان (رحمه الله)، عبدالله (رحمه الله)، صالح (رحمه الله)، فاطمة (رحمها الله)، خديجة، جواهر، وزوج سميحة أحمد درويش، ووالد أسامة، عصام، غادة، مها، حنان.
«مكة» التي آلمها النبأ، تتقدم لذوي الفقيد بأحر التعازي والمواساة، داعية الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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