عمر فقيه إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى عمر عبدالقادر فقيه، الذي وافته المنية فجر أمس الأول، وتمت الصلاة عليه عقب صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودُفن بمقابر المعلاة.

وشغل الفقيد عدة مناصب، إذ كان رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، ووزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء بمرتبة وزير، وعضوا في مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر.

والفقيد شقيق محمد (رحمه الله)، عبدالرحمن، مصطفى (رحمه الله)، الدكتور سليمان (رحمه الله)، عبدالله (رحمه الله)، صالح (رحمه الله)، فاطمة (رحمها الله)، خديجة، جواهر، وزوج سميحة أحمد درويش، ووالد أسامة، عصام، غادة، مها، حنان.

«مكة» التي آلمها النبأ، تتقدم لذوي الفقيد بأحر التعازي والمواساة، داعية الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.