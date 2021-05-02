أمطار على مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمس أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

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