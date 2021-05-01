شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تغلق 18 مسجدا مؤقتاً وتعيد فتح 13 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.