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الأمن التركي يحذر الإخوان وقيادات الجماعة توقع على إقرار بعدم تهديد أمن أنقرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

الأمن التركي يحذر الإخوان وقيادات الجماعة توقع على إقرار بعدم تهديد أمن أنقرة

خلافات داخل التنظيم بين من يريد التواصل مع المعارضة ومن يخشى الترحيل

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت مصادر قناة العربية أن قيادات إخوانية في تركيا تعهدت باحترام أمن أنقرة، بعد رصد لقاء لها مع المعارضة.

إقرار: 

وقالت المصادر: إن قيادات إخوانية مصرية وقعت على إقرار بعدم تهديد الأمن القومي التركي، حيث حذر الأمن التركي القيادات الإخوانية من التواصل مع شخصيات سياسية تركية.

خلافات: 

وتابعت أن هناك خلافات داخل الإخوان بتركيا بين من يريد التواصل مع المعارضة ومن يخشى الترحيل، كما أن قيادات من الإخوان طالبت مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان بمنع ترحيل علاء السماحي ويحيى موسى.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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