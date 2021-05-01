ألوان الطيف في سماء مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رسمت ألوان الطيف لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة، حيث تشكلت مع هطول الأمطار اليوم، ليظهر بشكل مبهج.

أمطار مكة:

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمسجد الحرام.

كما شهدت مكة المكرمة الأسبوع الماضي، أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.

طقس الغد:

وكشف مركز الأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق، وهي نجران وجازان وعسير والباحة، كما تمتد الحالة إلى منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية:

كما توقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



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