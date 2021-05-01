توقعات بحالة جوية ممطرة على السعودية خلال ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ نزيه الحيزان، بداية أولى طلائع حالة جوية ممطرة متفاوتة النسب على بعض المناطق في المملكة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحالة ستكون في المساحة الجغرافية من جنوب وجنوب شرق حائل وشمال القصيم والشرق منه وإلى شمال الشرقية والكويت وشمال وشرق ووسط الرياض والشرقية.

طقس الأحد:

كشف مركز الأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق، وهي نجران وجازان وعسير والباحة، كما تمتد الحالة إلى منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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