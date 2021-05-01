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شكرا لقرائتكم بنك التنمية الاجتماعية يتيح التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بنك التنمية الاجتماعية يتيح التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
يمكن اختيار التمويل المطلوب سواء رأس المال العامل أو طويل الأجل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يقدم تمويلًا رقميًّا وسريعًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، عبر منصات التقنية المالية.
ودعا البنك في تغريدة له عبر تويتر إلى التقديم عبر الرابط التالي: هنا.
تمويل سريع:
ويقدم بنك الخليج الدولي- السعودية، وبدعم من بنك التنمية الاجتماعية أحد حلول التقنية المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع شركة (بيهايف) Beehive، حيث يتم استخدم التقنية المالية لمعالجة الطلبات من أجل تقديم التمويل بسهولة ومرونة لتنمية الأعمال.
وبإمكان المنشآت متناهية الصغر والصغيرة أن تختار التمويل المطلوب سواء تمويل رأس المال العامل أو تمويل طويل الأجل بناء على الغرض من التمويل.
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