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بنك التنمية الاجتماعية يتيح التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

بنك التنمية الاجتماعية يتيح التمويل السريع للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة

يمكن اختيار التمويل المطلوب سواء رأس المال العامل أو طويل الأجل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يقدم تمويلًا رقميًّا وسريعًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، عبر منصات التقنية المالية.

ودعا البنك في تغريدة له عبر تويتر إلى التقديم عبر الرابط التالي: هنا.

تمويل سريع: 

ويقدم بنك الخليج الدولي- ، وبدعم من بنك التنمية الاجتماعية أحد حلول التقنية المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع شركة (بيهايف) Beehive، حيث يتم استخدم التقنية المالية لمعالجة الطلبات من أجل تقديم التمويل بسهولة ومرونة لتنمية الأعمال.

وبإمكان المنشآت متناهية الصغر والصغيرة أن تختار التمويل المطلوب سواء تمويل رأس المال العامل أو تمويل طويل الأجل بناء على الغرض من التمويل.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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