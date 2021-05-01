توقعات بأمطار وبرد غدًا على 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز الأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

أمطار وبرد:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق، وهي نجران وجازان وعسير والباحة، كما تمتد الحالة إلى منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية:

كما توقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



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