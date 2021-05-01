السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا



لندن 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.

// انتهى //

21:44ت م

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لندن 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1,907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,418,530، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,524.// انتهى //21:44ت م0096

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