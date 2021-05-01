السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يعزي الهند في ضحايا كورونا



القاهرة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي تضامنه وتعاطفه مع الهند قيادة وحكومة وشعباً بسبب الظروف القاسية التي تمر بها حاليًا جراء تفشي فيروس

وأعرب "العسومي" في بيان اليوم، عن أمله في أن تتجاوز الهند هذه المرحلة الصعبة وأن يُرفع الوباء عن الجميع عما قريب، معبّرًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

// انتهى //

21:43ت م

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القاهرة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي تضامنه وتعاطفه مع الهند قيادة وحكومة وشعباً بسبب الظروف القاسية التي تمر بها حاليًا جراء تفشي فيروس كورونا وأعرب "العسومي" في بيان اليوم، عن أمله في أن تتجاوز الهند هذه المرحلة الصعبة وأن يُرفع الوباء عن الجميع عما قريب، معبّرًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:43ت م0095

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