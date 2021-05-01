السعودية اليوم / تونس تسجل 86 حالة وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 86 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.

// انتهى //

21:43ت م

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تونس 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 1615 إصابة مؤكدة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.// انتهى //21:43ت م0093

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