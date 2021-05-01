السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تنفذ جولات رقابية بمحافظة طريف



طريف 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم 542 جولة رقابية صحية بمحافظة طريف،شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية ، بالإضافة لمتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية خلال رمضان والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحدّ من انتشار فيروس

وبلغ عدد المخالفات 33 مخالفة، وعدد الإنذارات 45، وأُغلِقَ 3 منشآت غير متقيدة بالأنظمة وصودر 165 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام.

// انتهى //

21:22ت م

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طريف 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية منذ بداية شهر رمضان حتى اليوم 542 جولة رقابية صحية بمحافظة طريف،شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية ، بالإضافة لمتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية خلال رمضان والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا وبلغ عدد المخالفات 33 مخالفة، وعدد الإنذارات 45، وأُغلِقَ 3 منشآت غير متقيدة بالأنظمة وصودر 165 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام.// انتهى //21:22ت م0090

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