السعودية اليوم / أمطار على مركز بحر أبو سكينة



محايل 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، شملت أجزاءً متفرقة من القرى التابعة للمركز، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:36ت م

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