السعودية اليوم / العراق يسجل 5167 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5167 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15498 حالة, فيما تم تسجيل 7295 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 949341 حالة.

// انتهى //

19:54ت م

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بغداد 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5167 إصابة جديدة بفيروس كورونا , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1070366 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15498 حالة, فيما تم تسجيل 7295 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 949341 حالة.// انتهى //19:54ت م0082

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