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الجزائر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، عن تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 39 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 122 ألفاً و311 

 

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى رصد 8 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و.261

 

كما نوّهت الوزارة إلى تماثل 141 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 85 ألفاً و289، فيما يتواجد 31 مريضاً في العناية المركزة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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