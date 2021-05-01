شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 وإصابة 3 في حادث مروري بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد طريق الملك خالد المؤدي لطريق الكويت الدولي فجر أمس حادث مروري نتج عنه 5 وفيات و3 مصابين في حالة خطرة، وحسب شهود عيان وقع الحادث بين سيارة من نوع جيب لاندكروزر وسيارة تقل عائلة كانت متجهة للمنزل بحي الطوالة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، بأنه ورد إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر، بلاغ عند الساعة ١.٤٩ صباح يوم أمس من مواطن عن حادث سير امتداد طريق الكويت وبه عدة إصابات وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر وفرقتي إسعاف من جهات أخرى للموقع وتبين عند الوصول للموقع وجود 6 مصابين في حالة خطرة وحالتي وفاة رحمهما الله ، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وناشدت هيئة الهلال الأحمر جميع المواطنين و المقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 او عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، ودعت الجميع التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تعاق الفرق الإسعافية عند تقديمها الخدمة الطبية والقيام بواجبها الإنساني.

يذكر أن طريق الملك خالد تحديدا ما بين إشارة محطة الشريع وحتى إشارة كبري فليج يشهد كثافة عالية من السيارات بسبب محلات الزينة.