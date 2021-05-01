شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية التعاون والتنسيق بين المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل
فيما حمّل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.