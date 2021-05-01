توكلنا يحقق رقمًا قياسيًّا بأكثر من 20 مليون مستخدم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - واس

اتخطّى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد حاجز الـ 20 مليون مستخدم، محققا نمواً في عدد “المستخدمين الجدد” خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

تطبيق توكلنا:

ويعد تطبيق (توكلنا) مشاركًا رئيسياً في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه، الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى.

وتعد منظومة توكلنا اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم -ولله الحمد- في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

خدمات عديدة:

وبخطى متسارعة يواصل تطبيق (توكلنا) إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.

نجاح تطبيق (توكلنا) يعكس ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها، إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات وطننا الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل حياتنا اليومية.

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