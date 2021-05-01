دافع غرسه الملك سلمان في اللواء ناصر الدويسي خلال إمارته للرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي، عن الدافع الذي غرسه موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا للرياض في بداية عمله ضابطًا صغيرًا في شرطة الملز.

دافع:

وقال الدويسي في حواره إلى برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة إم بي سي: إنه كان يعمل على قضية هامة وتلقى اتصالًا من الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض، وتعرف على مستجدات القضية، كما أعطى عدة توجيهات بشأنها، وطلب كذلك مطالعة أوراق القضية صباح اليوم التالي في السابعة والنصف، مضيفًا: “كنت أفكر في أنه أمير الرياض وأنا ضابط في الملز وهو حي من الأحياء، ولهذا أعطى لي دافع معنوي وحافز انطلقت من خلاله”.

كما كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي عن أسرار المقابلة التي جمعته باثنين من المطلوبين أمنيًّا لتسليم نفسيهما للأمن السعودي.

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